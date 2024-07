Braglia | Inter pronta ad arrivare in fondo in Champions League!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) L'ha oggi annunciato ufficialmente l'acquisto di Josep Martinez dal Genoa, che si aggiunge a Piotr Zielinski e Luka Topalovic. Simonene parla in collegamento su TMW Radio. LAVORO – Il lavoro della dirigenza sta andando a gonfie vele. L'si è portata avanti rispetto alle avversarie in Italia, infatti Simonelo riconosce e dice: «Faccio gli elogi a Marotta e Ausilio, perché hanno già finito la campagna acquisti rinforzando la squadra. E si preparano perinalla. Una rivale dell'per il prossimo campionato? L'Atalanta ha una programmazione ben definita e lascia ben sperare. E' una realtà in ascesa e può puntare alla lunga a qualcosa di più prestigioso»