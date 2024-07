Bimba cade da un albero | grave a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) E’ uscita per andare a giocare poco distante dalla sua abitazione e ha deciso di arrampicarsi su un. Non poteva immaginare che quei momenti spensierati, da lì a poco, si sarebbero trasformati i attimi drammatici per lei e i suoi genitori. Lunghi minuti di apprensione per unadi 8 anni che, dopo essersi arrampicata su unè stata protagonista di una brutta caduta, facendo un volo di circa tre metri. E’ accaduto nel primissimo pomeriggio di ieri in contrada Montone di Fermo. La bambina era uscita di casa per giocare e, ad un certo punto, è salita su une, anche se non era la prima volta che lo faceva, qualcosa deve essere andato storto. Secondo una prima ricostruzione sembra che sia scivolata per poi precipitare nel vuoto ere a terra battendo il capo.