Bevande energetiche scatta l’allarme dei medici | possono essere fatali in questi casi attenzione ai sintomi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 luglio 2024) In questo periodo dell’anno molte persone assumonoper reintegrare i sali minerali.! Molte persone hanno l’abitudine di assumeresoprattutto in determinati periodi dell’anno, quando la sensazione di stanchezza e spossatezza aumenta. Secondo una recente indagine pare che siano di più i giovani maschi a consumarerispetto alle donne. Ma“innocui drink”rischiosi per la salute umana e addiritturae i rischi per la salute – Cityrumors.itDi recente, ihanno lanciato un allarme che coinvolge lecausa di disturbi piuttosto seri che, neipiù gravi, conducono alla morte.