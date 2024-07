Baronissi il Sindaco Anna Petta | Con netto ritardo il Cipess assegna 3885 milioni di euro alla Campania

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 luglio 2024) “Questo pomeriggio ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ancicon il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Durante l’incontro, abbiamo discusso dei gravi ritardi nell’erogazione dei fondi del Piano Operativo Complementare (POC), che stanno seriamente compromettendo la chiusura della programmazione 2014-2020”. esordisce la Sindaca di“Le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) sono fondamentali per realizzare investimenti destinati alle infrastrutture e all’ambiente, ma sono cruciali anche per la cultura, il turismo, le politiche sociali e quelle dedicate all’inclusione. È evidente come queste siano di vitale importanza per imprimere quella necessaria accelerazione sui processi di contrasto alle sperequazioni che da sempre si registrano tra le diverse aree del nostro Paese”.