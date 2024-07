Avvocato dei familiari di Gelsomina Verde | Ora ci sia il riconoscimento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“A distanza di 20 anni anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto la completa estraneità deidiad ambiente criminali e camorristici e il loro diritto a vedersi riconosciute come vittime. Resta però un’ultima importante questione, quella delformale e ufficiale da parte dello Stato (Ministero dell’Interno) della stessacome vittima innocente della camorra”. Liana Nesta,che assiste la madre e il fratello della ragazza di 21 anni barbaramente torturata e uccisa nel 2004 a Napoli – il suo corpo fu poi dato alle fiamme – nel pieno della cosiddetta prima faida di Scampia, è soddisfatta ma non fa salti di gioia per la sentenza della Consulta che il 4 luglio ha dichiarato incostituzionale la norma sul quarto grado di parentela.