Auto che sfrecciano arrivano le piattaforme

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo gli interventi a Boara e Corlo, dalla mattina di ieri sono in fase di realizzazione le altrerialzate in programma nelle frazioni. Nel dettaglio, gli interventi saranno in via Chiesa (San Martino) all’altezza dell’intersezione con via Frascona, in via Navigazione (San Martino) all’altezza del civico 18, due in via Pioppa (Pontegradella) all’altezza dei civici 111 e 193a e via della Crispa (Focomorto) all’altezza del civico 45. La realizzazione delleè finalizzata al miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale e i lavori avranno una durata di circa quattro giorni (salvo imprevisti o condizioni meteo avverse), durante i quali il transito dei mezzi sarà regolamentato a senso unico alternato nei tratti interessati dai lavori, con possibili rallentamenti alla circolazione.