Zielinski quale numero in maglia Inter? Ecco le opzioni e la scelta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)non è ancora pronto per debuttare inma ladelanticiperà l’atteso evento. L’ex centrocampista polacco del Napoli in realtà non ha una vastadavanti a sé rispetto alle sue reali preferenze. Eppure c’è ungià “favorito” sugli altri MILANO – La prima novità ufficiale della nuovadi Simone Inzaghi arriva dalla Polonia. Dalla Polonia via Napoli, però. L’arrivo di Piotra Milano apre il calciomercato estivo nerazzurro. Il classe ’94 polacco è in Italia dal 2011, quando era ancora minorenne., infatti, è “italiano” a tutti gli effetti. Le prime tre stagioni all’Udinese (2011-2014) ne fanno un prodotto del vivaio nazionale italiano utile per le liste. Dopo Udine segue il biennio all’Empoli (2014-2016), prima del trasferimento a Napoli (2016-2024), dove indossa il “suo”20.