Ultim’ora Tacconi lacrime tra i tifosi | è successo davvero

(Di lunedì 8 luglio 2024), emozione senza fine. L’incontro ha commosso ie non solo: il suo desiderio si deve avverare. C’era una volta un portiere bianconero che, con indosso le maglie della Juventus e della Nazionale, ha fatto magie. Talvolta, addirittura, miracoli. Quel portiere risponde al nome di Stefano, un campione che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, avendo lui un palmares che racconta di quanti e quali prodigi sia stato capace negli anni in cui ha giocato a calcio. Stefanoè stato operato all’aorta femorale (Instagram) – Ilveggente.itPrima ancora di approdare ai piedi della Mole, come si ricorderà, era stato altrove. Negli anni Settanta aveva vestito la maglia dello Spoleto, poi era passato alle giovanili dell’Inter e, infine, era stato accolto alla Pro Patria.