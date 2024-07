Serata rosa per stare dalla parte delle donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Valorizzare lo sport al femminile, ponendo al contempo l’accento sul contrasto alla disparità di genere e alla violenza sulle. Sono alcuni degli obiettivi principali che si pone la "– Let’s do it", l’iniziativa promossa da Almanacco Eventi e dall’associazione Lo Sport per Prato in collaborazione con il Centro antiviolenza La Nara e numerose società sportive del territorio. Un evento che rientra nell’ambito della manifestazione sportiva "SOS – Sport on Serraglio" (partita lo scorso mese e pronta a concludersi il 31 agosto prossimo) e che si terrà stasera alle 21 al playground del Serraglio. Diversi i club coinvolti, che illustreranno il loro lato "" anche in chiave agonistica: il Gispi per il rugby, l’Azzurra per il nuoto e il Corallo per la ginnastica, ad esempio.