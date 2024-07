Rosa bianca e celeste | L’arte di Bianca Pacilio in una fiaba steampunk

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione culturale Walt Disney comunica che il 10 luglio 2024 alle ore 18:30, presso la libreria L’Angolo delle Storie in via Fosso Santa Lucia ad Avellino, si terrà la presentazione del libro illustrato “” edell’artista avellineseè una storia illustrata di impronta, caratterizzata da un ingegnoso meccanismo ad ingranaggi che sposta le lancette del racconto dal 1955 al 2035, per poi ritornare al 2025. L’avventura narrata segue i personaggi che attraversano il tempo alla ricerca di una rivincita sociale, guidati da una gamba robotica capace di far correre così velocemente la protagonista da permetterle di viaggiare nel tempo, facendole e facendoci dimenticare i suoi disagi.