Questo avviso su vaccinati e metal detector è una parodia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Se siete, non passate attraverso ilè l’invito di unaffisso fuori dagli uffici comunali del fittizio Comune di Boion Polesine. Unache qualcuno ha preso troppo sul serio. Per chi ha fretta: Il Comune di Boion Polesine non esiste. Esiste l’omonima pagina parodica su Facebook. Inon suonano a causa dei vaccini, i quali non contengono sostanze che li attivino. Analisi Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro). Nella descrizione si legge: Ora dopo che gli hanno inoculati vengono anche discriminati e accedono negli uffici comunali da una porta secondaria? Nell’immagine si vede un presuntoaffisso fuori da un ufficio comunale a Boion Polesine per invitare le persone vaccinate a non passare attraverso il: Cortesemente si chiede agli utenti(con doppia o tripla dose) di accedere agli uffici comunali dall’ingresso laterale (via Magellano) per evitare che ilcontinui a suonare.