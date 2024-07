Non ci voleva Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro notizia fastidiosa a 4 giorni dal matrimonio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo le nozze di Diletta Leotta con Loris Karius e quelle di Simona Ventura con Giulio Terzi, cresce l’attesa per il terzo grandevip dell’estate. I fan della coppia non stanno più nella pelle. Tuttavia, un imprevisto delle ultime ore sta preoccupando la futura sposa, che ha voluto condividere con i suoi follower questa sua preoccupazione. L’emozione è alle stelle in vista deldi questa bellissima coppia del mondo dello spettacolo. Lei è una nota modella e influencer, ex inquilina del Grande Fratello, mentre lui è un celebre figlio d’arte. Parliamo di. Le nozze sono previste tra quattro, ma proprio in queste ore è emersa ladi un contrattempo. Leggi anche: “Wow, è incinta”.