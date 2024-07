Kiwior altro profilo da Inter Sondaggio in corso | ma non è l’unica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)è uno dei nomi nuovi che l’sta osservando per quanto riguarda la difesa. Come riportato da Alfredo Pedullà, il club nerazzurro ha mostratoesse per il difensore dell’Arsenal, ma non è l’unico. SONDAGGI – Jakubè un difensore mancino come Alessandro Bastoni, caratteristica che lo rende particolarmenteessante per la difesa a tre di Simone Inzaghi.ha la capacità di giocare sia come centrale sia come braccetto sinistro, una versatilità che soddisfa pienamente le esigenze tattiche dell’allenatore nerazzurro. La trattativa per portareall’potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto o, alternativamente, con un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.