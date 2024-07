Inzaghi e l’Inter nuovo summit per il rinnovo Venerdì 12 luglio la conferenza stampa di inizio stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Milano – 82024 – Ildi contratto di Simonecon l'Inter sembra sempre più vicino. L'agente del tecnico, Tullio Tinti, ha incontrato questo mattina i dirigenti nerazzurri per definire la situazione del suo assistito, che dovrebbe prolungare l'accordo dal 2025 al 2026 con un innalzamento dell'ingaggio da 5,5 milioni 6,5 milioni di euro a, più i bonus.riprenderà a guidare i suoi giocatori a partire da sabato 13, quando l'Inter si radunerà al centro sportivo di Appiano Gentile per i primi test. Non ci saranno ancora i nazionali impegnati tra Europei e Copa America (anche perché alcuni sono tuttora in corsa nelle due competizioni), ma dovrebbero già esserci due volti nuovi, Josep Martinez e Mehdi Taremi.