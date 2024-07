Incidente alla Fercam di Ottobiano | operaio travolto dagli scatoloni che stava scaricando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Undi 33 anni è rimasto ferito questa mattina, per fortuna in modo non grave, a seguito di unsul lavoro avvenuto all’interno delladi. Secondo i primi accertamenti effettuati sul posto sembra che l’uomo, addetto allo scarico del Tir, sia stato colpito da diversichespostando. Tutto è accaduto poco prima delle 10. L’rme è stato dato dai colleghi che erano con lui; sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e una ambulanza della Croce Garlaschese che ha provveduto al trasporto del ferito al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori della Ats ai quali spetterà il compito di verificare l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare la corretta applicazione delle disposizioni che regolano la sicurezza sui posti di lavoro.