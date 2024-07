Di Lorenzo oggi vertice tra Manna De Laurentiis e l’agente Giuffredi KK Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kisspomeriggio è in corso una riunione tra il ds delGiovanni, Aurelio dedi Giovanni Di, Mario, per parlare del capitano azzurro. Domani ci sarebbe dovuta essere una conferenza stampa proprio dell’entourage sulla questione, ma è stata annullata. Ditra, DeNon solo Di, si parlerà anche del rinnovo di Michael Folorunsho, di ritorno dal prestito all’Hellas Verona e dagli Europei con la Nazionale italiana. +++nel pomeriggio tra #, #Dee #in un hotel a #per sistemare la questione #Die lavorare sul rinnovo di #Folorunsho+++ — Radio Kiss Kiss(@kisskiss) July 8, 2024 Le ultime sulla situazione legata al capitano delIvan Zazzaroni sul Corriere dello Sport riporta l’atteggiamento di Conte e le sue parole: “Quando Antonio Conte decide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo – tetro ma efficace – di farlo sapere a chi di dovere: «Lui muore qui con me».