Deadpool & Wolverine | svelata una nuova variante del Mercenario Chiacchierone!

(Di lunedì 8 luglio 2024)unadelè sempre più vicino alla sua uscita al cinema, mentre i protagonisti hanno cominciato il tour promozionale del film. Tuttavia alcune foto dal set del film ci avevano già anticipato che nel film esisterà unbello, con i capelli lunghi, un look da samurai e senza cicatrici sul viso, unadi Wade Wilson molto bella. Non avendo un corrispettivo ufficiale nei fumetti, i fan hanno soprannominato quellaSamurai. Durante una recente intervista con la rivista SFX, il regista diShawn Levy ha esaltato il trequel quando ha detto: “Ci sono alcuni momenti in questo film in cui, se riesci anche solo a sentire il dialogo sopra le risate, abbiamo fallito”, ha aggiunto.