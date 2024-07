Ciclismo il percorso delle Olimpiadi di Parigi 2024 nella prova su strada | decisivo lo strappo di Montmartre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Tour de Franceha superato la prima settimana e molti dei protagonisti alla Grande Boucle lo saranno poi tra una ventina di giorni anche alledi. Si resta dunque in Francia per un altro appuntamento importantissimo di questa stagione. Unmeraviglioso quello della gara olimpica, con partenza ed arrivo ovviamente da. C’è davvero grandissima attesa per conoscere chi riuscirà a mettersi al collo l’oro olimpico. Andiamo a vedere come sarà il273 chilometri da percorrere con partenza dal Trocadéro, vicino la Torre Eiffel, ed arrivo davanti al Pont Alexandre III. Unda classica, con i corridori che dovranno affrontare ben tredici le côtes in tutta la giornata.