Calzona | De Laurentiis? Forse sono stato fortunato mai avuto discussioni con lui

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024), ex allenatore del Napoli e ct della Slovacchia, ha parlato a Radio Anch’io Sport dell’Italia agli Europei e del Napoli. «Al di là dei risultati penso che abbiamo proposto un buon calcio, propositivo. C’è rammarico per il finale con l’Inghilterra, ma questo è il calcio. Iomolto felice di quello che abbiamo fatto. Vogliamo continuare a fare bene, in Nations League arriveremo con entusiasmo e ce la giochiamo»” Da italiano, cosa pensa abbia sbagliato Spalletti? «Non credo abbia sbagliato, ci vuole tempo e in Nazionale ce n’è pochissimo per dare un’impronta alla propria squadra. Il mister è entrato in corsa, hapoco tempo per poter plasmare la squadra come piace a lui. I risultati nonstati quelli sperati, ma non è facile rincorrere i risultati e dare un bel gioco in così poco tempo.