Arnaboldi beffato Il veterano Ramos si prende il trofeo

(Di lunedì 8 luglio 2024) È arrivata solamente in finale la sconfitta per Federiconel challenger di Modena (74mila euro, terra battuta). Il ventiquattrenne brianzolo, entrato in tabellone grazie ad una wild card concessagli dagli organizzatori, è arrivato a giocarsi la prima vittoria della carriera nella categoria contro lo spagnolo iberico Albert-Vinolas,del circuito uscito dalla top-100 mondiale (fu numero 17 nel 2017) ma ugualmente testa di serie numero 1. Alla fine si è arreso con il punteggio di 6/4, 3/6, 6/2, perché è uscita alla distanza l’esperienza di(all’ottavo trionfo nel mondo challenger e a secco nella categoria da nove anni), mentre Federico non era mai andato così avanti in un challenger ma ha ugualmente mostrato, nonostante la sconfitta, di giocare il suo miglior tennis.