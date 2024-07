Wimbledon 2024 Medvedev ai quarti contro Sinner | Ormai lo conosco bene darò 100%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Daniilsi è qualificato per idi finale di, approfittando del ritiro di Grigor Dimitrov nella prima parte della loro sfida di quarto turno. Il giocatore russo sarà quindi il prossimo avversario di Jannik, che a sua volta ha sconfitto Ben Shelton in tre set. I precedenti degli ultimi scontri diretti non sorridono certo a, come conferma il diretto interessato: “Conabbiamo giocato tanti match, siamo entrambi in forma.lo, so che sarà dura e che ho perso per cinque volte di fila con lui – spiega l’ex numero uno del mondo – A Miami è stata dura perdere 6-1 6-2, ma sarà il nostro primo match su erba. Credo che sarà interessante, cercherò di dare ilpreparandola partita.