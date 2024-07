Wimbledon 2024 | Emma Navarro elimina Coco Gauff Raducanu si ferma in ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) E’ una parte bassa del tabellone ‘wide open’, completamente aperta, direbbero i madrelingua inglesi. Dopo Aryna Sabalenka, costretta al forfait prima dell’inizio del torneo, esce di scena l’altra testa di serie alta, ovvero la numero 2. A estromettere dal torneo l’ultima vincitrice diè la connazionale, che con il suo gioco magari non appariscente, ma molto pulito e di pregevole fattura si impone con il punteggio di 6-4 6-3. Sarà lei, quindi, la prossima avversaria di Jasmine Paolini. Sognava il Regno Unito, invece la corsa disi èta neglial cospetto della sorpresa del torneo, la qualificata neozelandese Lulu Sun, n°123 del mondo. Una partita giocata magnificamente da quest’ultima, che poi nel terzo set ha anche aprofittato di un’avversaria non in ottime condizioni fisiche come d’altronde spesso le accade.