Weekend di fuoco per i fan di Eugenie Bouchard | doppietta esplosiva

(Di domenica 7 luglio 2024)torna a giocare con i follower e regala loro unada sogno: semplicemente spettacolare. Della tennista che 10 anni fa ha sfiorato la vittoria a Wimbledon è rimasto, ormai, ben poco. Non ha sfondato, come credevano tutti, ma a dispetto dei risultati sportivi che non sono arrivati è comunque riuscita, in questi 2 lustri, ad assicurarsi la popolarità e, forse, anche la gloria eterna. Perché, per gli amici Genie, in fondo non è mai stata solo ed esclusivamente un’atleta.ha regalato ai fan un bel po’ di contenuti piccanti nel(Instagram) – Ilveggente.itSin dall’inizio ha fatto spazio, nella sua vita, a molti altri interessi, primo fra tutti quello per la moda. Nel tempo è stata protagonista degli shooting più disparati e, un po’ come la nostra Camila Giorgi, che ha ormai appeso la racchetta al chiodo, anche la campionessa canadese è sempre stata perfettamente a suo agio nel ruolo di modella e indossatrice.