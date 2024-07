Sabatini e Ancellotti La Fortitudo non si ferma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Ladà un’accelerata al mercato. Le riunioni tra dirigenza e Devis Cagnardi, fresco sposo, hanno fatto il punto della situazione. Il dg Nicolò Basciano ha messo nel mirino sia la condi Alessandro Panni (nella foto Schicchi), sia il ritorno di Gherardo. Idee chiarissime per il dg che con i due innesti, praticamente fatti, blinda la regia della squadra, la coppia Fantinelli-è di altissimo livello per l’A2, e conun guastatore come Panni, capace con le sue triple di girare le partite. Per completare il reparto esterni manca la pedina che sulla carta dovrà far pesare meno l’assenza nei primi mesi di gioco di Pietro Aradori. Mian resta uno degli osservati, ma sulla scrivania di Basciano non mancano alternative valide.