Reggello-Vallombrosa ancora un grande successo Foto e classifica

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 – La 48a edizione della, una delle gare più amate del panorama podistico toscano, ha nuovamente confermato il suo status di evento imperdibile. Splendidamente organizzata dalla Asd Resco 1909, questa corsa in salita di 13,200 km continua a registrare un'elevata partecipazione, in controtendenza rispetto al calo generalizzato delle presenze che affligge molte competizioni di podismo. Probabilmente, ildellaè dovuto alla particolarità del suo percorso interamente in salita, che non risente delle alte temperature estive grazie all'altitudine e alla rigogliosa vegetazione che accompagna gli atleti. Anche quest'anno la competizione si è svolta sotto l'egida della Uisp e ha anche ospitato il Campionato regionale di corsa in salita.