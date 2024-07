Pallamano Festival Misano 2024 la Publiesse Chiaravalle è campione d’Italia nel Beach Handball Femminile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 7 luglio 2024) La rappresentativa composta da giocatricisi, cingolane e cameranesi vince il titolo italiano. Grandi risultati anche dalle giovanili: terza l’Under 15 Maschile di coach Nocelli, seconda l’Under 13di Lenardon, 7 luglio– La stagione d’oro 2023/dellanon è ancora terminata. Aldelladila squadra esina registra una prestazione eccezionale: 3° posto nel campionato Under 15 maschile, 2° posto nell’Under 13nel. Infatti, dopo la storica promozione in Serie A Gold della prima squadra maschile di Mister Andrea Guidotti e il terzo posto ottenuto in A2è spettato alle giovanili dei cingolani Mister Nando Nocelli e Cristina Lenardon portare avanti la scia di risultati positivi.