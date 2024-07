Moda in crisi in Italia migliaia di posti di laovro a rischio secondo i sindacati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 luglio 2024) Continua ladellain, un settore che ha sviluppato alcuni distretti produttivi limitati dal punto di vista territoriale, come quello di Firenze. Nella provincia del capoluogo toscano si concentrano oltre 40mila lavoratori, che ora temono un’ondata di licenziamenti anche dalle grandi marche che hanno stabilito nella zona le proprie sezioni produttive. A chiudere per prime sono però le industrie artigiane, nella zona ne sono scomparse una media di due alla settimana, in un periodo difficile che continua dal 2023. Ichiedono nuovi ammortizzatori sociali al governo in modo da permettere alle grandi aziende di oltrepassare il momento difficile senza licenziamenti. L’allarme deisullana Idella zona di Firenze lanciano l’allarme alle istituzioni statali sulle condizioni di salute del settore dellanel distretto produttivo della provincia attorno al capoluogo della Toscana.