Martiri del 7 Luglio Il fratello di Franchi | | Manca ancora la verità Non ci fu provocazione

(Di domenica 7 luglio 2024) di Gabriele Gallo Sessantaquattro anni sono un tempo lunghissimo. Ma a volte non bastano a chiudere le ferite di una vita. Specie se sono profonde, come perdere un, in giovane età, in modo tragico. Silvanodi Ovidio, uno dei cinquedel 71960 a Reggio, oggi 82enne, non intende chiudere i conti col passato "fino a quando su quel pomeriggio non sarà fatta completa luce"., quanto è importante, nel 2024, ricordare quel giorno? "E’ fondamentale. Per un familiare e per una città intera. C’èuna domanda chiave a cui non è stata data risposta: perché è successo? La realtà è che ci sono cinque giovani giustiziati ma rimasti senza giustizia". Cosa? I processi sono stati celebrati "Ma hanno chiarito ben poco, soprattutto non hanno fatto luce su quale disegno politico c’era dietro al governo Tambroni.