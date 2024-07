LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Norris in testa su Piastri la pioggia si intensifica Leclerc doppiato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA Giro 25/56e Perez sono stati doppiati. Giro 24/56è sedicesimo e lontanissimo da tutti, addirittura ora viene riattivata la possibilità di usare DRS. Giro 24/56 Ecco il sorpasso disu Hamilton: LAP 20/52 Amazing scenes at Silverstone!now reels in Hamilton and takes the lead as track conditions get even more slippery #F1 #BritishGP pic.twitter.com/Kmp2s0xDxw — Formula 1 (@F1) July 7,Giro 23/56 Fra quattro minuti, secondo le previsioni, ladovrebbersi. Giro 23/56 Pista che è tornata abbastanza asciutta e i tempi tornano competitivi:fa il giro veloce in 1:30.860. Giro 22/56 Pista ancora relativamente asciutta,sta distruggendo la gomma intermedia.