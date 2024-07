Kim osservato speciale dall’Inter | la formula col Bayern Monaco ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Kim nome nuovo per la difesa dell’Inter. Il sudcoreano delè finito nel taccuino dei nerazzurri, ma ad oggi è solo un’idea. IDEA – L’Inter sta pensando al ritorno di Kim dal. L’ex difensore del Napoli, trasferitosi lo scorso anno in Baviera, piace alla dirigenza nerazzurra che è alla ricerca di un nuovo elemento difensivo, dopo il brutto guaio alla tibia di Tajon Buchanan. Piero Ausilio, pochi giorni fa, ha infatti rivelato quelle che saranno le prossime mosse di mercato della Beneamata: ossia acquistare un difensore di piede sinistro. Come riferisce Sport Mediaset, ad oggi Kim è solamente un’idea. Infatti, illo scorso anno ha dovuto sborsare oltre 50 milioni di euro per portarlo in Germania dal Napoli e dunque, l’unicapossibile per i nerazzurri sarebbe quella del prestito.