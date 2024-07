I focolai di tubercolosi e la carne degli animali infetti finita nei piatti | le mani dei clan sulla macellazione clandestina in Sicilia Antoci M5s | Intervenga l’Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Per riciclare denaro sporco devono prima riciclare gli. Bovini e oviniche dovrebbero essere abbattuti perché possono trasmettere malattie all’uomo. E invece vengono macellatidestinamente, trasformati in bistecche che finiscono a tavola. È un meccanismo perverso quello che da anni si muove nei pascolini. Un fenomeno nero, sul quale si allunga l’ombra di Cosa nostra, che mette a rischio la salute delle persone: negli ultimi 12 mesi sono 27 idie 17 quelli di brucellosi che si sono registrati solo in provincia di Palermo. Numeri ufficiali, che però in passato si sono spesso rivelati più bassi di quelli reali. L’effetto è che insi registrano ancora oggi casi di uinfettati dallao dalla brucellosi.