F1 Ferrari umiliata a Silverstone Che senso assume il 2024? Si deve agire su tre fronti!

(Di domenica 7 luglio 2024) Signori, è il momento di guardare la realtà in faccia e porsi un quesito la cui risposta non è affatto semplice da accettare. Arrivati al punto a cui si è arrivati, qualeildella? Non solo relegata nuovamente al ruolo di quarta forza, ma letteralmentenel confronto con i team con cui dovrebbe battagliare abitualmente. A, le Mercedes, la Red Bull di Max Verstappen e le McLaren hanno letteralmente seminato le Rosse. Inutile girarci intorno. Sul piano prestazionale, le monoposto di Maranello hanno fatto una figuraccia. Chissà che il vincitore odierno Lewis Hamilton non stia cominciando a pentirsi di aver mollato la Stella a Tre punte in favore di un Cavallino Rampante solo di nome, ma non di fatto.