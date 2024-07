Crisi del sistema carcerario la vergogna nazionale da cancellare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 – Non c’è spazio per le polemiche politiche di fronte a una, ladel, che va avanti da decenni e ad una tragedia, il ragazzo di 20 anni che si è suicidato a Sollicciano, che ha fatto esplodere l’ennesima rivolta. "Colpa tua, no responsabilità vostra. Noi abbiamo detto, voi non avete fatto.". Anche no, grazie. Non ne abbiamo bisogno, ne facciamo volentieri a meno, cari politici. C’è necessità di dare una svolta. Vera, concreta. Per evitare di allungare l’elenco di emergenze italiane (in cui ricordiamo ai primi posti troviamo anche caporalato e morti sul lavoro). E allora tutti operino per un fine comune: rendere i penitenziari luoghi dove si sconta la pena e si cerca di costruire un futuro migliore.