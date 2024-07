Contrade il torneo lo vince Campiglione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) La coppa del ‘delle’ ha un colore: il giallonero della contrada. Venerdì sera, la premiazione presso il campetto del Crocefisso- area verde ‘Santa Croce’ dove i giovani contradaioli fra i 15 e i 20 anni delle diecidella Cavalcata dell’Assunta, per la prima volta tutte presenti, sono tornati a sfidarsi nel calcio a 5. Splendida cornice di pubblico per la finalissima che ha visto la compagine disfidare quella di contrada Fiorenza: "Nonostante i biancoviola ci abbiano dato molto filo da torcere- le parole di mister Diego ‘Kroksy’ Barchetta- fortunatamente verso la fine del primo tempo sono saliti in cattedra i due pilastrisi Dragusin e Domi e, sullo 0-0, decisivo il nostro vantaggio con Santoni.