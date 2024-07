CdS – tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 7 luglio 2024) 2024-07-07 11:56:28 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: All’indomani dei quarti di finale di Euro 2024, va in scena un’altra importante giornata di calciomercato., ufficialità econclusi, tra Serie A e top campionati europei: seguile notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport – Stadio. 10:20 Pioli, frenata nella trattativa con l’Al-Ittihad Stefano Pioli non ha ancora firmato per l’Al-Ittihad. Tanti dettagli da sistemare, con il tecnico attualmente sotto contratto con il Milan fino a giugno 2025. L’approdo in Saudi League dell’allenatore parmigiano potrebbe clamorosamente saltare. 10:12 La Roma aspetta il sì di Chiesa Chiesa prende tempo. L’ex Fiorentina, in uscita dalla Juventus, intende dare una risposta a Ghisolfi dopo il matrimonio del 20 luglio.