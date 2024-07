Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 7 luglio 2024) Cisperanze per unnel? E qualile altrerelative a? Facciamo chiarezza Le detrazioni relative alle spese sanitariesicuramente tra quelle maggiormente sfruttate in sede di dichiarazione dei redditi. Essa consente, a fronte del superamento di una franchigia di 129,31 euro, di ottenere una detrazione del 19% su tutta una serie di esami,, farmaci e altre spese mediche. Certamente in tale contesto rientrano anche le spese odontoiatriche. Come è possibile ottenere benefici economici dal(cityrumors.it)Ma in tanti negli ultimi anni sichiesti perché non sia stato pensato anche unper questo tipo di, che consentisse di aiutare le persone in difficoltà economica ad abbatterne i costi.