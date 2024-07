Arena format di successo assicurato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Massaro Piaccia o no, l’sul mare è un. E ci sono le basi affinchè l’esperimento produca effetti positivi anche in futuro. Un palco a due passi dal mare, in un contesto spettacolare come quello del porto antico, uno dei più suggestivi della nostra regione, è tanta roba ed è perfetto per ospitare eventi musicali di grande portata. Le avvisaglie di questoc’erano state già con il concerto dei Subsonica: il porto antico è un catino perfetto per la musica di grande livello. Ancona si candida ad attirare personaggi di calibro assoluto. La storia offre un contesto meraviglioso e ricco di cultura; la modernità di questo luogo sta nella possibilità di dare uno sfondo diverso, senza confini esattamente come il mare che si staglia dietro il palco.