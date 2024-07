A tre giorni dal raduno Renate alla corte di Foschi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Mancano treal via ufficiale con le visite mediche, mercoledì mattina, e il primo allenamento, nel pomeriggio, della stagione numero 15 tra i professionisti del. Martedì alle 11.30, invece, presso la sede della Unicar verrà presentato il tecnico Luciano, che aha già allenato nella stagione 2016/17. Con lui ci sarà il direttore sportivo Oscar Magoni e sarà anche l’occasione per capire chi farà parte del gruppo che poi giovedì 18 luglio, dopo una settimana di sedute singole al “Mario Riboldi“ partiràvolta di Piazzatorre in Alta Valle Brembana per una decina didi preparazione in altura. L’ultimo, domenica 28, sarà anche l’occasione per misurarsi col Villa Valle (serie D), prima amichevole ufficiale domenica 4 agosto contro il Brescia, il 7 con la Casatese e poi la Coppa Italia contro il Novara sabato 10 a Meda.