Wimbledon 2024 Raducanu si ritira dal doppio misto | Murray ai saluti

(Di sabato 6 luglio 2024) Non ci sarà un’altra sfida con Andyprotagonista a. Il britannico, infatti, non scenderà in campo incon Emma, quest’ultimatasi di recente dopo aver superato il terzo turno in singolare. Dopo un fastidio al polso, la campionessa agli Us Open 2021 ha preferito non forzare troppo con due match ravvicinati e dunque quella in coppia con il fratello Jamie è stato l’ultimo saluto diai suoi tifosi sull’erba di Londra. L’icona scozzese eavrebbero dovuto sfidare Shuai/Arevalo in un Campo 1 gremito ai Championships, ma così non sarà. Di seguito le parole della ragazza londinese dopo il forfait: “Purtroppo stamattina mi sono svegliata con un po’ di rigidità al polso destro, quindi ho deciso dirmi daldi stasera, scelta difficile.