Wimbledon 2024 | programma orari e ordine di gioco domenica 7 luglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Il, glie l'didel torneo diper la giornata di. Jasmine Paolini e Jannik Sinner protagonista sul Court 1 a partire dalle ore 14:00: prima toccherà alla nostra n°7 del mondo, che sfida in un match molto complicato Madison Keys. A seguire sarà il turno del primo giocatore al mondo, che sfiderà Ben Shelton, reduce da ben tre vittorie di fila al quinto set. Sul Centre Court spazio ad Alcaraz, poi Raducanu e infine il derby tra Gauff e Navarro.CENTRE COURT Ore 14:30 – (3) Alcaraz vs (16) Humbert a seguire – Sun vs Raducanu a seguire – (19) Navarro vs (2) Gauff COURT 1 Ore 14:00 – (7) Paolini vs (12) Keys a seguire – (1) Sinner vs (14) Shelton a seguire – (10) Dimitrov vs (5) Medvedev COURT 2 Ore 12:00 – Badosa vs Vekic a seguire – (12) Paul vs Bautista Agut