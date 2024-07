Weekend del 5 6 e 7 luglio | cosa fare a Milano e in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024), 42024 – Anche giugno è passato, cresce la voglia di vacanze e sono tantissimi gli eventi estivi che si susseguono in tutta la. Il primodel mese segna l’avvio dei saldi ma soprattutto, il 7, si rinnova l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Qui le informazioni e l'elenco completo dei siti che aderiscono. Proseguono anche gli appuntamenti all’aperto, di sicuro in città non ci si annoia. Tra le novità sono partire le nuove visite panoramiche alle Merlate al Castello Sforzesco disenza prenotazione.