Piano pandemico Il gip prende tempo sull’archiviazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Entro 90 giorni si saprà se andrà in archivio l’inchiesta sule la gestione dell’emergenza Covid. Il gip del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni, all’esito dell’udienza di ieri, si è riservata di decidere sul procedimento che chiama in causa, tra gli altri, l’ex presidente dell’Iss Silvio Brusaferro; l’ex vertice dell’Oms, Ranieri Guerra; l’ex capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. A seconda delle singole posizioni si ipotizzano i reati di rifiuto e omissioni in atti di ufficio, falso e truffa. Il fascicolo è stato trasmesso nella Capitale dall’autorità giudiziaria di Bergamo, dove erano state sviluppate a suole indagini.