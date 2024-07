Motomondiale Keanu Reeves ai box delle Ducati al Sachsenring

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) A Misano ogni tanto lo vedono arrivare, la prima volta è stata quasi dieci anni fa, e non ci fanno quasi più caso. Perché in Romagna sanno benissimo che, il popolarissimo attore canadese che ha recitato in moltissimi film tra cui la trilogia di Matrix, è un vero appassionato di moto. Ha anche fondato nel 2011 una sua compagnia, la Arch Motorcycle, e ha un garage ricchissimo di pezzi da collezione, dalla primissima Kawasaki 600 Enduro a una Norton Commando 850, per passare a Suzuki, BMW, Kawasaki, Ninja, Harley-Davidson e ovviamente una, la 998 personalizzata nel colore “Matrix Green”. Sullesi esibisce in inseguimenti mozzafiato proprio in Matrix, ed è talmente amantedue ruote da aver regalato una Harley Davidson ad ognuno dei 12 stuntman che hanno lavorato nel film.