L’improvvisa morte della star Mike Heslin | aveva solo 30 anni I medici non se lo spiegano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – Era “in perfetta salute”. Lo racconta il marito Scotty Dynamo annunciando sui social ladell’attore e produttore americano, 30. “Un evento cardiaco” improvviso l’ha tenuto tra la vita e launa settimana. Alla fine, il 2 luglio,ha ceduto. E’ stato un volto di amate serie tv: ha interpretato Polo nella prima stagione di ‘Operazione speciale: Lioness’ con Nicole Kidman e Morgan Freeman, Evan in ‘In their shoes’, Taylor in ‘The influencers’. Ma è apparso anche in ‘Younger’, ‘7 Deadly Sins’ e ‘I Love You But I Lied’. Nella sua filmografia anche ‘The Holiday Proposal Plan’, del 2023. "Michael era brillante, altruista, talentuoso e un vero angelo custode", racconta Scotty Dynamo, all’anagrafe Nicolas James Wilson, dj e attore canadese, nel suo struggente addio sul web.