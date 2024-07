Kvaratskhelia-Napoli interviene Manna | il messaggio è netto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Continuano i rumors di mercato attorno alla stella delKvicha Kvarataskhelia. Il club azzurro continua per blindare il suo talento. Uno degli uomini chiave dello scudetto delè stato senza dubbio Kvicha. Il giovane talento georgiano – al suo primo anno in serie A – sorprese tutti con una grande stagione e trascinò la squadra di Luciano Spalletti verso il titolo. Sono passati poco più di 12 mesi da quei tempi, eppure sono cambiate davvero tante cose. Ilha concluso l’ultima stagione al decimo posto, troppi bassi e pochissimi alti con giocatori in difficoltà fisica e mentale.ha mostrato sprazzi del suo talento, ha realizzato gol e assist ma spesso si è fermato e ha avuto enormi difficoltà, un pò come tutta la squadra.