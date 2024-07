Joker | Folie à Deux | la direttrice del casting elogia l’interpretazione di Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 6 luglio 2024): ladeldiÈ ufficialmente partito il conto alla rovescia per, il sequel del sorprendente successo DC della Warner Bros. Come il primo trailer del film ha rivelato all’inizio dell’anno,sarà un musical che abbinerà l’Arthur Fleck/di Joaquin Phoenix a una nuova Harley Quinn, interpretata da. Durante un panel al Karlovy Vary International Film Festival – come riporta ComicBook -, ladelFrancine Maisler hato il lavoro dinel film, sostenendo che l’attrice e musicista è più che all’altezza di un personaggio così iconico. “È bravissima, ragazzi“, ha spiegato Maisler. “Vi lascerà a bocca aperta.