Iran Pezeshkian nuovo presidente Cosa accadrà a Toomaj Salehi?

(Di sabato 6 luglio 2024) Il deputato riformista ed ex ministro della Sanità Massoud, 69 anni, ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in. Diventerà il nono leader della Repubblica islamica. Il vantaggio dicontro il conservatore Saeed Jalili è stato di oltre 2 milioni di voti. I sostenitori di, cardiochirurgo e deputato di lunga data, sono scesi nelle strade di Teheran e di altre città prima dell’alba del 6 luglio per festeggiare. Il tutto mentre ancora il suo vantaggio cresceva su Jalili, un ex negoziatore per il programma nucleareiano che ha sempre adottato una linea politica e strategica dura nei confronti dei Paesi stranieri avversari dell’. Masoud. Foto Ansa/EpaLa vittoria divede l’ancora in un momento delicato, con le alte tensioni in Medio Oriente per la guerra Israele-Hamas nella Striscia di Gaza.