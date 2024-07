Fondazione GeneriAmo educatrici in sciopero venerdì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Il presidio dei giorni scorsi è stato solo un punto di partenza. Per la settimana prossima,12 luglio, ledei nidi gestiti dallahanno proclamato loper l’intera giornata. "Rivendichiamo salario e contratto dignitosi, assunzioni, anche del personale ausiliario, e sicurezza sul posto di lavoro", annunciano le lavoratrici. Accanto a loro ci sono Flc Cgil Milano e Cgil Funzione pubblica, con uno stato di agitazione non ancora chiuso dopo il tentativo di conciliazione in prefettura andato a vuoto. "Fin dal 2019 abbiamo chiesto un contratto che fosse quello delle autonomie locali. Il Comune pone un muro e, dopo innumerevoli tentativi di dialogo, è stata necessaria la mobilitazione", spiega Alexandra Bonfanti, delegata Cgil Fp.