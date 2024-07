Europei juniores di nuoto medaglia d' argento per la pratese Lucrezia Domina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Prato, 6 luglio 2024 - Era stata convocata dal responsabile della Nazionale italiana “” di, Marco Menichelli, alla luce della crescita tecnica costante che sta evidenziando da oltre un quinquennio. E nelle scorse ore, ha conquistato insieme alle compagne della selezione italiana uneuropeo dal sapore dell'impresa, dando un contributo decisivo. Gligiovanili in corso di svolgimento in Lituania stanno consacrano ulteriormente, protagonista nella staffetta 4X200 stile che ha visto l'Italia piazzarsi al secondo posto alle spalle dell'Ungheria. La nuotatriceè stata oltretutto la più veloce del gruppo, nuotando la propria frazione in 1.59.54 e dando il suo apporto al pari di Chiara Sama, Bianca Nannucci e Ludovica Terlizzi.