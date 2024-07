Euro 2024 l’Olanda rimonta la Turchia di Montella 2-1 e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Si ferma ai quarti di finale ladi Vincenzo, superata 2-1 dalche hato in cinque minuti lo svantaggio maturato nel primo tempo. Sopra di un gol dal 35esimo fino a 20 minuti dalla fine, i turchi sono spariti dal campo per un quarto d’ora e si sono fatti recuperare. Dall’80esimo però l’11 disi è spinto nuovamente in avanti edema andato più volte vicino alla rete che avrebbe prolungato il quarto di finale ai supplementari. Nulla da fare: inva, il match contro l’Inghilterra si disputerà mercoledì 10 luglio al Westfalenstadion di Dortmund. La partita e le polemiche Laè passata in vantaggio al 35esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Calhanoglu ribattuto dal